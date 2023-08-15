Tesla'dan indirim kararı! Model Y fiyatları düştü Tesla, Çin'de Model Y'nin satış fiyatını bazı versiyonlar için indirme kararı aldı.

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Tesla, bu yılın başlarında Çin'de elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez indirerek fiyat rekabetine girmişti. Ardından birçok marka, fiyatları düşürme kararı aldı.

Çin'deki otomobil şirketlerinin indirim savaşı ağustos ayında da devam ediyor. BYD, Changan ve Chery gibi büyük şirketlerin de rekabete dahil olmasıyla daha büyük indirimler görüyoruz.

Tesla'dan bir indirim kararı daha

Elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de Model Y'nin bazı versiyonlarının fiyatını indirdi. Şirket uzun menzilli ve performans versiyonlarının satış fiyatını düşürdü.

Her iki model de başlangıç fiyatlarından 1934 dolar civarında düşüş yaşadı. Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı yüzde 4,5 oranında düşüşle 299 bin 900 yuan olurken, Model Y Performance'ın başlangıç fiyatı yüzde 3,8 oranında düşüşle 349 bin 900 yuan oldu.

Tesla, 14 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 giriş seviyesi, arkadan çekişli versiyonlarını satın alanlara özel olarak için 8 bin yuan sigorta sübvansiyonu sunacağını da açıkladı.

Bu yılın başlarında Çin'de fiyatları düşüren Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında da fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

ABD merkezli şirket, ilk çeyrekte dünya çapında 422 bin 875 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.