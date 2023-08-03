Tesla'nın başı dertte! 280 bin araca soruşturma açıldı Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracına soruşturma açıldığını duyurdu.

ensonhaber.com

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Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli otomobiller için denetimi sıkılaştırdı.

Son olarak, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracı hakkında soruşturma açıldı.

Direksiyonlar için birçok şikayet geldi

NHTSA'nın web sitesinde yayınlandığı bir belgede, direksiyon kontrolünün kaybolduğunu, sürücülere hidrolik direksiyon desteğinin azaltıldığını veya devre dışı bırakıldığını belirten şikayetlerin geldiği ifade edildi.

Müfettişler sorunun ne sıklıkta meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin bundaki payını inceleyecek.

NHTSA, büyük ölçüde otomobil üreticisinin gelişmiş sürücü destek sistemleri, Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüşe (FSD) yanıt olarak Tesla'yı yıllar içinde birçok kez mercek altına aldı.

Woodbridge, Virginia'daki bir sürücü, Tesla Performance Model 3'ün 15 Haziran'daki teslimatından iki hafta sonra sorunlar göstermeye başladığından şikayet etti.

Direksiyon simidinin kilitlendiğini belirten sürücü, aracı otoyollarda sürmenin son derece güvensiz olduğunu dile getirdi.

Başka bir Model 3 sürücüsü Mayıs ayında "araba direksiyonunun takıldığını ve yoldan kayarak bir ağaca çarpmasına neden olduğunu" bildirdi.

Tesla bazı hataları yazılım güncellemeleriyle çözebiliyor. Ancak Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), soruşturmanın sonucuna göre araçların geri çağrılmasını isteyebilir.