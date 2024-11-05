Tesla'nın Çin üretimi elektrikli araç satışlarında düşüş var

Haber Merkezi

Çin Binek Otomobil Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Tesla, ekim ayında Çin'de ürettiği elektrikli araç satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3'lük bir düşüşle 68 bin 280 adet araç satabildi.

Bu düşüşte, Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatlarındaki azalmanın etkili olduğu belirtiliyor. Bu modellerin teslimatları, bir önceki aya göre yüzde 22,7 oranında düştü.

BYD YÜKSELİŞTE

Öte yandan, Tesla'nın Çinli rakibi BYD, ekim ayında binek araç satışlarında yıllık yüzde 66,2'lik bir artışla 500 bin 526 adede ulaşarak yeni bir aylık rekor kırdı.

BYD'nin açıklamasına göre, denizaşırı sevkiyatlar toplam satışların yüzde 6'sını oluşturdu.

REKABET KIZIŞIYOR

Tesla'nın Çin'deki satışlarındaki bu düşüş, elektrikli araç pazarındaki rekabetin giderek kızıştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle Çinli üreticilerin yükselişi, Tesla gibi devler için önemli bir tehdit oluşturuyor.