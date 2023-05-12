Tesla'nın Çin'de sattığı 1,1 milyon elektrikli otomobil geri çağrıldı Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Çin'de satılan 1,1 milyon elektrikli otomobili hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağırdı.

AA

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de satılan 1,1 milyon otomobili hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağıracağı duyuruldu.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre araçlarda gaz pedalına uzun süre derin basıldığında uyarı verilmesini ve sürücünün yenilemeli fren sistemine geçmesini engelleyen yazılım hataları tespit edildi.

Çarpışma riski yaratıyor

Çarpışma riski yaratabilecek bu hatalar nedeniyle ithal Model X, Model S ve Model 3 ile şirketin Şanghay şehrindeki fabrikasında Ocak 2019 ile Nisan 2023 arasında üretilen Model 3 ve Model Y marka araçlar düzeltmeler için 29 Mayıs'tan itibaren geri çağrılacak.

Şirket hataları kablosuz yazılım güncellemeleriyle düzeltecek.