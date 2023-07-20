Tesla'nın geliri ve net karı ikinci çeyrekte arttı Tesla'nın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47, net kârı yüzde 20 yükseliş gösterdi.

AA

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yılın ikinci çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğinde 16,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Tesla'nın net kârı da arttı

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı da yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 2,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı..

Üretim ve teslimatlarda da yükseliş var

Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 479 bin 700 otomobilin üretimini yaparken, 466 bin 140 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 86, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 83 arttı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, üretim ve teslimat sayılarıyla ve tek bir çeyrekte 25 milyar dolara yaklaşan gelirle yılın ikinci çeyreğinin şirket için birçok düzeyde "rekor" bir çeyrek olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: