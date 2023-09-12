Tesla'nın rakibi Nikola'nın tırları yanmaya devam ediyor Elektrikli araç üreticisi Nikola, tamamen elektrikli ilk tır modelinin üretimine başladığını duyurmuştu. Ancak şirketin tırları, son zamanlarda alevlere teslim oluyor.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri 26 milyar dolara ulaşarak, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

Nikola, geçtiğimiz aylarda elektrikli tır üretimine başladığını duyurmuştu. Daha çok kısa rotalar için tasarlanan araç 563 kilometrelik menzile sahip. 753 kWh'lık batarya kapasitesi bulunan tır, 645 beygirlik güç üretiyor.

Tırlar yanmaya başladı

Nikola Motor, Tre BEV elektrikli tırlarından birinde çıkan yangınla ilgili soruşturmanın ardından yangına yol açabilecek bir kusuru gidermek üzere müşterilere teslim edilen tüm araçları geri çağırmıştı.

Geri çağırma süreci hız kazanırken şirketin Arizona'daki merkezinde başka bir elektrikli tır daha yandı.

Yaşanan son olay, toplamda sadece 209 adet üretilen Tre BEV elektrikli tırlardaki dördüncü yangın vakası olarak kayıtlara geçti. Üstelik dört yangın olayı da son dört ay içinde meydana geldi.

Nikola, Tre BEV'in ardından hidrojen yakıt destekli 800 kilometrelik menzile sahip Tre FCEV ve 2024 yılında yaklaşık 1450 kilometre menzil sunan Two FCEV modelini de üretecek.

2014 yılında sıfır emisyonlu araç üretme hedefiyle kurulan Nikola, en başından beri kendisini Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'ya rakip olarak gösteriyor.