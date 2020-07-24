Tesla'nın yeni fabrikasını kuracağı yer belli oldu

Elon Musk, düzenlediği bir toplantıda yeni Tesla fabrikasının nereye kurulacağını açıkladı.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Almanya'nın Berlin şehrinde şu anda inşa ettiği fabrika ile Avrupa'ya açılacak şirket, yeni fabrikalar kurararak üretimi artıracak.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı toplantıda yeni fabrikasını Teksas'ın başkenti Austin'e bağlı Travis County'de 2 bin dönüm arazi üzerine kuracaklarını duyurdu.

CYBERTRUCK BURADA ÜRETİLECEK

Tesla, kurulacak bu tesiste yeni aracı Cybertruck'ı da üretecek. Teksaslı yetkililere yapılan bilgilendirmeye göre, kurulacak tesis en az 5 bin kişilik istihdam yaratacak.