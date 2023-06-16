Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle görüşecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşecek. İşte detaylar.

Son zamanlarda sıfır ve ikinci el otomobillerde yaşanan fahiş fiyat artışı, bakanlığı da harekete geçirdi.

Otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.

Otomotiv sektörü mercek altına alınacak

Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunacağı toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak

Öte yandan, otomobil satışlarına yönelik denetimler de devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor. Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesildi.