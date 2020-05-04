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- Tofaş ilk çeyrek gelirlerini açıkladı
Tofaş ilk çeyrek gelirlerini açıkladı
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 08:46
Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki üretimi durdurma kararı alan otomobil üreticilerinden biri olan Tofaş, salgın nedeniyle beklentileri düşürmek zorunda kaldı.
Yeni beklentilerinde salgının ihracat ve yurtiçi talep üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin haziran ayından itibaren azalacağı ve ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsayan Tofaş, ilk çeyrek verilerini paylaştı.
GELİR VE KÂR ARTTI
Tofaş'ın ilk çeyrek satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 artışla 4.4 milyar liraya çıkarken net kârı yüzde 6.6 artışla 346 milyon lira oldu.
TAHMİNLER DÜŞTÜ
Tofaş, KAP’a açıkladığı bilançosuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı tahminini, 560-600 bin araçtan 480-520 bin araca indirdi.
İhracat beklentisini 170-190 binden 110-140 bine, yurtiçi satış beklentisini 78-84 binden 72-78 bine düşüren şirket, yatırım harcamaları tahminini 250 milyon eurodan, 200 milyon euroya indirdi.