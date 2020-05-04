Tofaş ilk çeyrek gelirlerini açıkladı

İlk çeyrek verilerini açıklayan Tofaş'ın bu dönemdeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 yükselerek 346 milyon liraya ulaştı

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki üretimi durdurma kararı alan otomobil üreticilerinden biri olan Tofaş, salgın nedeniyle beklentileri düşürmek zorunda kaldı.

Yeni beklentilerinde salgının ihracat ve yurtiçi talep üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin haziran ayından itibaren azalacağı ve ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsayan Tofaş, ilk çeyrek verilerini paylaştı.

GELİR VE KÂR ARTTI

Tofaş'ın ilk çeyrek satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 artışla 4.4 milyar liraya çıkarken net kârı yüzde 6.6 artışla 346 milyon lira oldu.

TAHMİNLER DÜŞTÜ