Tofaş kan kaybediyor: Çalışan sayısı yüzde 13 düştü

Haber Merkezi

Türk otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Tofaş, çalışan sayısında önemli bir düşüş yaşadığını açıkladı. Şirketin toplam çalışan sayısı, yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye geriledi.

700 KİŞİ İŞTEN AYRILDI

Tofaş'ın açıklamasına göre, emekliliğe hak kazananlar, kendi isteğiyle işten ayrılanlar ve üretim planlaması çerçevesinde işten çıkarılanlar nedeniyle çalışan sayısı azaldı. Bu durum, son dönemde yaklaşık 700 kişinin işten ayrıldığı anlamına geliyor.

330 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Tofaş, işten ayrılan çalışanlara toplam 330 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ödemeler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer yasal hakları kapsıyor.

ŞİRKETLER YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYOR

Tofaş gibi birçok otomotiv şirketi, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için yeniden yapılanma planları uyguluyor. Bu planlar kapsamında işten çıkarmalar ve üretim azaltımı gibi önlemler alınıyor.