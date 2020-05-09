Tofaş, koronavirüs nedeniyle garanti sürelerini uzattı

Tofaş, koronavirüs nedeniyle garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzattı ve bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnetti.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Tofaş, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini, 4 Mayıs'a ertelediklerini açıklamış ve ardından bu tarihte üretime başlamıştı.

GARANTİ SÜRELERİ UZADI

Yeni sundukları hizmetle garanti ve bakım sürelerini esnettiklerini aktaran Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, müşterilerinin salgın sürecinde garanti kapsamında yapılacak işlemler için servise gelemediklerindhak kaybı yaşamamalarını hedeflediklerini ifade etti.

Şahin, "Salgın nedeniyle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahiplerinin garanti sürelerini uzatan ve bakım dönemlerinde esneklik sağlayan kampanyamızda 15 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran tarihine kadar uzattık.

Uygulama kapsamında ayrıca, mart ve nisan aylarında bakım zamanı gelen araçların bakımlarında da toplamda 3 ay veya 3 bin kilometre esneklik de sağlayacağız." ifadelerini kullandı.