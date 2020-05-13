Tofaş Otomobil Fabrikası yeniden üretime başladı

Tofaş, yoğun önlemlerle birlikte ülkemizdeki üretime kaldığı yerden devam ediyor.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama tarihini, 4 Mayıs'a ertelediklerini duyurmuştu.

Ardından üretim yeniden ertelenmiş ve 11 Mayıs tarihine işaret edilmişti.

ÜRETİM BAŞLADI

Tofaş, daha önce de duyurduğu gibi 11 Mayıs'ta yeniden üretime başladı. Pazartesi günü sabah saatlerinde servis araçlarından sosyal mesafeli olarak inen işçiler, fabrika girişinde termal ateş ölçerler ile kontrol edildi.

Ateşleri kontrol edilen işçiler tek sıra halinde fabrika içine alındı. Sağlık kontrolleri yapılan işçiler, sosyal mesafeye uyarak çalışmaya başladı.

SALGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek üretime kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan yemekhanelerde de işçilerin aynı masaları kullanacakları, masalara siperlik konulduğu, barkodlu sistemlerle bütün işçilerin her defasında aynı masaya oturacağı, lavobalarda da olağanüstü önlemler alındığı öğrenildi.