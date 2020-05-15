Tofaş'ın ardından Audi de garanti sürelerini 3 ay uzattı

Audi, garanti süreleri 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında biten Audi sahiplerinin garanti sürelerini 3 ay uzattığını açıkladı.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tofaş, 5 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran tarihine kadar uzattıklaırnı açıklamıştı.

AUDI DE GARANTİ SÜRESİNİ UZATTI

Audi Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Audi araç sahiplerine esneklik sunabilmek amacıyla garanti sürelerini uzattı.

Buna göre ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren araçların garanti süreleri 3 ay daha uzatıldı.

Audi Türkiye'den yapılan açıklamada, garanti süresinin uzatımı, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece ''ücretsiz onarım hakkı''nı kapsadığı, onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan garanti koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

