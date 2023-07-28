Tofaş'tan büyük başarı! 7 milyonuncu araç banttan indi 1971’deki kuruluşundan bu yana pek çok araç üreten Tofaş, 7 milyonuncu aracın da banttan indiğini duyurdu.

Koç Holding ve Stellantis ortaklığında faaliyet gösteren Tofaş, 7 milyonuncu aracını ürettiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Bursa'daki fabrikasında ürettiği 7 milyonuncu araç Egea Cross Wagon oldu.

Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı.

3.7 milyon araç ihraç edildi

Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte toplam 3.7 milyon araç ihracatı gerçekleştiren şirket, yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, şu ifadeleri kullandı:

Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600’e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, 700’ü Ar-Ge’de görev alan, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş'ta 1993 yılında banttan inen ilk milyonuncu araç Türkiye'den Avrupa'ya yüksek adetlerde ihraç edilen ilk model olan Tempra modeliydi.

Üretilen 2 milyonuncu araç olan Palio, 1998 yılında Türkiye'de müşterisi ile buluşmuştu.

Tofaş bantlarından inen üç ve dört milyonuncu modeller Fiorino’ydu. Tofaş’ın 2016 yılında ürettiği beş milyonuncu aracı Egea hatchback oldu.

Altı milyonuncu araç ise lansmanından bu yana sürekli geliştirilerek yenilenen Egea ailesinin Cross versiyonu olmuştu.