Toyota, Avrupa'da 500 bin satışı geçti Toyota Avrupa, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 573 bin 976 adetlik satış performansı yakaladı.

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Toyota, 3 yıldır üst üste dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olarak Avrupa'da da satışlarını artırmayı başardı.

Toyota Grubu’na ait markalarla birlikte Toyota Avrupa (TME), 2023'ün ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 573 bin 976 adetlik satış performansı yakalamayı başardı.

Elektrikli satışları artıyor

Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikliler dahil olmak üzere elektrik motoruna sahip araçların satış oranı, yaklaşık 410 bin adetle toplam satışlarda yüzde 71'in üzerine çıktı.

En çok satan Toyota modelleri

Toyota marka bazında ise 540 bine yakın araç satmayı başardı. En çok tercih edilen modeller 104 bin 564 adetle Yaris Cross, 104 bin 475 adetle Corolla ürün gamı, 87 bin 850 adetle Yaris, 64 bin 657 adetle Toyota C-HR, 41 bin 448 adetle Aygo X ve 38 bin 731 adet ile RAV4 oldu.