Toyota, bu yıl için yüzde 79 kayıp bekliyor

Toyota, bu yıl için yüzde 79 kayıp bekliyor

Toyota Motor, grubun 2020 mali yılı için faaliyet kârı seviyesinde yüzde 79 kayıp beklediğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, bu yıl için tahminlerini düşürmeye devam ediyor.

Japonya’nın en yüksek hacimli otomobil üreticisi Toyota, 2020 mali yılı için net kâr tahmini duyurmaktan kaçındı. Şirket, bununla birlikte faaliyet kârı düzeyinin ise yüzde 79 kayıpla 4,65 milyar dolara düşeceğini bildirdi.

Verilerine mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino’nun satışlarını da dahil eden Toyota, bu yıl yüzde 14 düşüşle dünyada 8,9 milyon araç satışı tahmin ettiğini açıkladı.

Öte yandan düzenlediği basın toplantısında konuşan Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, araç satışlarının nisan ayından sonra kademeli olarak önceki yılın aynı aylarına denk gelecek şekilde artacağını tahmin ettiklerini açıkladı.



Kon, "Geleceği görmek zor ve durum bölgeden bölgeye değişiyor. Toparlanma sürecinin ne zamana denk geleceğini herhangi bir ölçüte göre tespit edemiyoruz" dedi.

