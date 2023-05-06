Toyota Corolla Mayıs 2023 güncel fiyat listesi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin, mayıs ayı için güncellenen fiyat listesini derledik.

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2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı.

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla da yeni yılda zamlarından nasibini aldı.

Toyota Corolla fiyatları - Mayıs 2023

Toyota Corolla 1.5 Vision

Aralık - 607 bin 050 TL

Ocak - 642 bin TL

Mayıs - 781 bin 150 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Aralık - 633 bin 750 TL

Ocak - 670 bin 300 TL

Mayıs - 815 bin 150 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Aralık - 697 bin 850 TL

Ocak - 738 bin 150 TL

Mayıs - 895 bin 600 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Aralık - 783 bin 400 TL

Ocak - 828 bin 650 TL

Mayıs - 1 milyon 008 bin 400 TL