Toyota Corolla Mayıs 2023 güncel fiyat listesi

2023 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başladı.
Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla da yeni yılda zamlarından nasibini aldı.
Toyota Corolla fiyatları - Mayıs 2023
Toyota Corolla 1.5 Vision
Aralık - 607 bin 050 TL
Ocak - 642 bin TL
Mayıs - 781 bin 150 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Aralık - 633 bin 750 TL
Ocak - 670 bin 300 TL
Mayıs - 815 bin 150 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Aralık - 697 bin 850 TL
Ocak - 738 bin 150 TL
Mayıs - 895 bin 600 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Aralık - 783 bin 400 TL
Ocak - 828 bin 650 TL
Mayıs - 1 milyon 008 bin 400 TL