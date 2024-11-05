TOYOTA GAZOO Racing üst üste 6 kez şampiyon oldu

AA & Ensonhaber

TOYOTA GAZOO Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda üst üste altıncı kez Markalar Şampiyonluğu'nu kazanarak motor sporlarındaki hakimiyetini sürdürdü.

8 Saat Bahreyn yarışı, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Toyota'nın 8 numaralı GR010 HYBRID aracı, en yakın rakibine 29 bin 177 saniye gibi ezici bir fark atarak zafere ulaştı.

Bu zaferle birlikte Toyota, üst üste altıncı kez Markalar Şampiyonluğu'nu elde etmiş oldu.

Yarışın son bölümlerinde Sebastien Buemi'nin direksiyon başına geçmesiyle Toyota, temposunu daha da artırdı. Buemi'nin attığı hızlı turlar, rakiplerini geride bırakmada ve Toyota'nın zaferini perçinlemede önemli rol oynadı.

ŞAMPİYONLUKTA EKİP ÇALIŞMASININ GÜCÜ

TOYOTA GAZOO Racing WEC Takım Müdürü ve Pilotu Kamui Kobayashi, bu büyük başarının ekip çalışmasının bir ürünü olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

Tüm dünyadan aldığımız desteklerden ötürü herkese çok teşekkür ederim. Markalar Şampiyonluğu'nu kazanmak büyük bir başarı ve bu, Toyota'daki meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin dahil olduğu bir ekip çalışmasının sonucu.



8 numaralı araç inanılmaz bir yarışın ardından galibiyeti hak etti. Bu şampiyonluk takımdaki herkesin istediği bir sonuçtu ve bunu başarmak için her şeylerini verdiler.

BAŞARI HİKAYESİ

2024 sezonu boyunca TOYOTA GAZOO Racing, beş podyum, üç galibiyet ve iki pol pozisyonu elde ederek toplamda 190 puanla zirvede yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) gibi üst düzey serilerde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren TOYOTA GAZOO Racing, geçen hafta da GR DKR Hilux T1+ ile yarıştığı Dünya Rali-Raild Şampiyonası'nda (W2RC) Markalar Şampiyonluğu'nu ilan etmişti.