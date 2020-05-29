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Toyota, Honda ve Nissan'da üretim yüzde 60 azaldı

Toyota, Honda ve Nissan'da üretim yüzde 60 azaldı

Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda, Nissan ve Subaru gibi firmalarının yer aldığı 8 üretici, toplamda 916 bin 200 araç üretti.