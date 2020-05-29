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- Toyota, Honda ve Nissan'da üretim yüzde 60 azaldı
Toyota, Honda ve Nissan'da üretim yüzde 60 azaldı
- Haber Merkezi
- 29.05.2020 - 08:38
Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, satış bayilerini kapatmış ve fabrikalarda üretimi durdurmuştu.
Her ne kadar otomobil üreticileri üretime yeniden başlasa da talep oldukça az.
Japonya’nın 8 otomobil firmasının küresel araç üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 düştü.
Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda, Nissan, Subaru firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firması tarafından, 916 bin 200 araç üretildi.
Üretim bandında Nisan 2019’a kıyasla yüzde 60,9 düşüş yaşanırken; Toyota yüzde 50, Honda yüzde 52, Nissan yüzde 62 seviyesinde kayıp yaşadı.
ABD’deki fabrikalarını geçici kapatmasıyla firmaların bu ülkedeki üretimleri, Nisan 2019’da 320 bin seviyesinden, geçen ay sıfıra indi.
Firmaların Japonya içindeki üretimleri de yüzde 46 düşüşle 412 bin 500’e indi.
ÇİN'DE ÜRETİM ARTTI
Salgın şartlarının hafiflediği Çin’de ise firmaların yeniden üretim faaliyetlerini sürdürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla araç üretimi yüzde 11 artarak, 446 bini aştı.