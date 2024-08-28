Toyota ile BMW, hidrojenli araçlar için yeni bir anlaşma yaptı Toyota Motor ve BMW, hidrojen yakıt hücreli araç üretiminde ortaklıklarını geliştirecek bir ittifaka adım attı.

Haber Merkezi

Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

TOYOTA İLE BMW'DEN YENİ ANLAŞMA

Nikkei'nin haberine göre, iki otomobil devi, elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığı bir dönemde bu araçları yeni nesil çevre dostu modeller olarak görüyor.

BMW, birkaç yıl içinde yakıt hücreli araç modelinin seri üretimine başlamayı hedefliyor.

Japon ve Alman şirketler, önümüzdeki hafta ortaklık için bir mutabakat zaptı imzalayacak ve 5 Eylül'de BMW'nin basın toplantısı sırasında bunu duyuracak.

İki şirket, Haziran 2012'den bu yana yakıt hücreli araçlar konusunda bir ortaklığa sahipti ve Toyota'nın rolü, sadece sınırlı sayıda bileşen tedarik etmekle sınırlıydı.

Ancak yenilenen ortaklığa göre, Toyota BMW'ye hidrojen tankları ve yakıt hücresi sistemleri de dahil olmak üzere daha fazla kilit bileşen tedarik edecek.

BMW ise aracın geri kalanını üretmek için tahrik sistemleri gibi kendi EV teknolojisini kullanacak.