Toyota Türkiye, bayramdan sonra normalleşmeye geçiyor

Toyota Türkiye, normalleşme yolunda ilk adımların atılmasıyla birlikte bu yöndeki yol haritasını belirledi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

TOYOTA NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİYOR

Toyota Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasının üretime başlamasının ardından, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Genel Müdürlüğü çalışanları ile tüm Türkiye’ye yayılmış Toyota Plazalar hijyen önlemlerini en üst düzeyde alarak, bayramdan sonraki süreçte kademeli olarak normalleşmeye geçiş için çalışmalara başladı.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞILACAK

Salgının seyri ile ilgili farklı gelişmelere göre alternatif senaryolar hazırlayan Toyota, normalleşme sürecinde ilk etapta dönüşümlü gruplar halinde olmak üzere haftanın belli günlerinde blok çalışarak ofisten mesai yapacak.

Koronavirüs sürecinin başında evden çalışma sistemine geçen Toyota, geri dönüş ve normalleşme yolunda bir dizi önlemi de hayata geçirecek. Genel Müdürlük binasında çalışırken sosyal mesafenin korunmasına yönelik her türlü hijyen önlemini alacak olan Toyota, bu alanları her gün detaylı temizliğe tutup dezenfekte edecek.

Tüm alanlarda yapılacak bilgilendirme ve uyarı tabelaları ile de çalışanların bu konudaki farkındalığı artırılacak.

SEYAHATLERE KISITLAMA

Toyota, koronavirüs önlemleri kapsamında seyahatlere de kısıtlama getirecek. Yurt içinde zorunlu seyahatlerde uçak yerine şirket araçları kullanılacak ve ilk etapta otel konaklaması yapılmayacak.

Dış ve iç toplantılar da dahil olmak üzere tüm toplantılar, video konferans şeklinde yapılmaya devam edecek.

Satış bayilerinde de koronavirüs tedbirleri artırılacak. Otomobiller her temastan sonra dezenfekte edilecek.