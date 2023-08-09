Toyota Türkiye, üretime iki hafta ara veriyor: İşte nedeni Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’da üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu. Şirket, yeni dönemde fabrikada hibrit otomobil ve batarya da üretecek.

Otomobil üreticileri, çeşitli nedenlerle fabrikalarda üretime iki haftaya kadar ara verebiliyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yaptığı açıklamada Sakarya’da üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu.

14-27 Ağustos arası fabrika kapalı

Sakarya’da Corolla ve C-HR modellerini üreten Toyota, iki haftalık ara kapsamında fabrikada planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapacak. Toyota Türkiye fabrikası 14-27 Ağustos tarihleri arasında kapalı kalacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’da dünyada ilk kez şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimini gerçekleştirecek.

Yeni Toyota C-HR modeli, Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.

Toyota Türkiye fabrikası da üreticinin Avrupa tesisleri içinde şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrikası olacak.

317 milyon dolar yatırım

Bu proje için 317 milyon euroluk bir yatırım yapacak olan Toyota, Türkiye’deki toplam yatırım tutatını 2.3 milyar euroya çıkaracak.

Fabrikada kurulan batarya üretim hattı yıllık 75 bin adet batarya kapasitesine ulaşırken, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon dönüşümüne öncülük edecek.