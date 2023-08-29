Toyota, Türkiye'de tam hibrit pazarının liderli olmaya devam ediyor Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, 2023'te ilk 7 ayda tam hibrit pazarını yaklaşık yüzde 80 pay ile domine etmeye devam ettiklerini belirtti.

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Toyota, 2023'te tam hibrit araçlardaki liderliğini artırarak pekiştirdi. İlk 7 ayda Türkiye'de tam hibrit satışlarının yaklaşık yüzde 80'ine hitap eden Toyota'nın sattığı 10 araçtan 4'ü hibrit oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, markanın hibrit araçlarına olan yoğun ilgiye dikkati çekerek, Toyota'nın 2023'ün ilk 7 ayındaki satış performansını ve yıl sonu öngörülerini paylaştı.

"Hibrit araçlar giderek daha çok ilgi görüyor"

Hibrit teknolojisinin perakende ve filo müşterileri tarafından çok fazla talep gördüğünü belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

Toyota olarak sahip olduğumuz tam hibrit teknolojisi bize büyük avantajlar sağlıyor. Hem bireysel müşteriler hem de kurumsal şirketler, daha düşük yakıt maliyetleri ve karbon ayak izi sayesinde tam hibrit araçları giderek daha fazla tercih ediyorlar.



2023 yılında ilk 7 ayda tam hibrit pazarını yaklaşık yüzde 80 pay ile domine etmeye devam ettik. Bununla birlikte hibrit araçlarda yaşadığımız bulunurluk sorunlarına karşın, ilk 7 ayda toplam satışlarımızın yüzde 40'ını hibrit modellerimiz oluşturdu.



Müşterilerimiz tam hibrit ve hafif hibrit arasındaki farkı çok iyi biliyorlar. Toyota'nın da her binek modelinin tam hibrit modelinin olması, her müşterinin ulaşabileceği çevreci bir modeli tercih etmesine imkan tanıyor.

Bozkurt, 2023 Türkiye otomotiv pazarının binek otomobil ve ticari araçların toplamıyla 1 milyon civarında bir yerde kapanacağını öngördüklerinin altını çizerek, geçmişte 1 milyona yaklaştıklarını ama ulaşamadıklarını belirtti.

Yıl sonunda 1 milyon adetleri geçebileceklerini ancak kalan dört ayın da çok kritik bir dönem olduğunu aktaran Bozkurt, yüksek talebin satışa dönmesi için krediye ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çevreci ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan Toyota'nın elektrifikasyona yaklaşımına dikkati çeken Bozkurt, elektrifikasyonun, Toyota markası adına sadece bataryalı elektrikli araçları ifade etmediğini, bunun içerisine tam hibrit, plug-in hibrit, bataryalı elektrikliler ve hidrojenli araçların da girdiğini bildirdi.