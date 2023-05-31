Toyota ve Daimler, Japonya'daki kamyonlar için ortak oldu Daimler Truck ve Toyota Motor'un, Japonya'daki kamyon birimlerinin operasyonlarını birleştirmek için mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

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Daimler Truck ve Toyota Motor tarafından yapılan ortak açıklamada, Japonya'daki kamyon birimlerinin operasyonlarını birleştirmek için mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Bağlayıcı olmayan anlaşma kapsamında, Daimler'e ait Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp ve Toyota'nın yan kuruluşu Hino Motors Ltd'nin bir "holding şirketi" altında birleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketlerin, dünyadaki dönüşümün temel bir gücü olmaya devam etmek için çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmeyi ve dünyanın sosyal sistemlerinde hareketliliğin değerini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Daimler Truck ve Toyota'nın oluşturulacak "holding şirketinde" eşit yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, yeni şirketin rekabet gücünü desteklemek için hidrojen ve bağlanabilirlik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacağı bildirildi.

Kesin imzalar seneye atılacak

2024'ün ilk çeyreğinde kesin bir anlaşmanın imzalanması ve birleşmenin gelecek yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.