Toyota, yeni nesil elektrikli araçlarının çıkışını erteledi

Haber Merkezi

Toyota, elektrikli araç atağında planlanan 2026 yılı yerine 2027 yılında gaza basacak.

Bu erteleme, yeni nesil model gamını ve özellikle 2023 yılında Lexus logosuyla tanıtılan LF-ZC konseptinin üretim tarihini etkiliyor. LF-ZC, en erken 2027 yılında üretim bandına girebilecek.

NEDEN ERTELEME KARARI ALINDI

Yerel yayın kuruluşu NHK ve Electrive gibi küresel yayın organlarının haberine göre, Japon şirket, LF-ZC'nin seri üretimine geçmeden önce “bazı teknolojileri birleştirmek” için daha fazla zaman ayırmayı tercih ediyor.

Otomotiv sektöründe elektrikli araç hareketinin yavaşladığı bir dönemde, Toyota'nın 2026 yılına kadar 1,5 milyon elektrikli otomobil satma hedefi de 1 milyon adete düşürüldü.

TOYOTA YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYOR

Toyota, birden fazla model için uyarlanabilir ve kolayca güncellenebilir modüler bir yapı üzerinde çalışıyor.

Bu yapı, gövdenin ön-orta-arka olarak üç parçaya bölünmesini ve bataryanın merkeze yerleştirilmesini içeriyor.

Böylece, olası bir batarya değişiminde aracın ön ve arka kısımlarına dokunulmayacak. Toyota ayrıca ilk olarak Tesla'nın kullandığı gigacasting (gövde panellerinin baskı yöntemiyle üretilmesi) yöntemini de kullanmak istiyor.