Toyota'nın 2. çeyrek karı yüzde 20 düştü

Haber Merkezi

Toyota Motor, yavaşlayan satış ve üretim hacminin sonuçlara zarar vermesiyle, ikinci çeyrek kârında yüzde 20 düşüş yaşadığını duyurdu.

Çeyrek dönemlik kâr, son 2 yıldır ilk kez düştü. 1,2 trilyon yen faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,4 trilyon yenin altında kaldı. Analistler 1,2 trilyon yen faaliyet kârı bekliyordu.

İlk 6 ayda ise net kâr yüzde 26,4 azalarak 1,9 trilyon yen, faaliyet kârı yüzde 3,7 düşüşle 23 trilyon 464 milyar yen oldu.

TAHMİNLER DEĞİŞMEDİ

Toyota cari yıl için faaliyet kârı tahminini 4.3 trilyon yen, net kâr tahminini 3,57 trilyon yen olarak korudu.