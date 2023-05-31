Toyota'nın nisan satışları, Japonya ve Çin'deki yüksek taleple arttı Toyota'nın küresel satışları, Japonya ve Çin'de hibrit ve benzinli arabalara yönelik artan talep sayesinde, nisan ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi.

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Japon otomobil üreticisi Toyota, nisan ayına ilişkin satış rakamlarını paylaştı. Buna göre şirketin dünya genelindeki satışları, Japonya ve Çin'de hibrit ve benzinli arabalara yönelik artan talep sayesinde, nisan ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 arttı.

Toyota ayrıca, elektrikli araçların denizaşırı satışlarının daha iyi olduğunu bildirdi ve yılın ilk dört ayında sattığı elektrikli araçların toplam sayısını, geçen yılki seviyenin üzerine çıkardı.

Nisan ayında Toyota, lüks Lexus markası da dahil olmak üzere dünya çapında 800 bin 863 araç sattı.

Japonya ve Çin'de satışlar arttı

Japonya'da yeni Prius gibi hibrit otomobil satışları, geçen ay şirketin iç pazarında satılan 125 bin 326 aracın yarısından biraz fazlasını oluşturmak üzere yıllık yüzde 59.2'lik güçlü bir artış kaydetti.

Çin'de Toyota, nisan ayında satışlarını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,3 artışla 162 bin 554 adede yükseltti.