Trafiğe mayısta 223 binden fazla aracın kaydı yapıldı Trafiğe mayısta 223 bin 541 aracın kaydı yapılırken 3 bin 354 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı mayısta 220 bin 187 arttı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 artarak 223 bin 541'e yükseldi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 28,2 artarak 3 bin 354'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, mayısta 220 bin 187 artmış oldu.

Toplam taşıt sayısı 27 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,34 artarak 25 milyon 704 bin 749'dan 27 milyon 334 bin 424'e yükseldi.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Zirvede Fiat var

Mayısta trafiğe kaydı yapılan 86 bin 816 otomobilin yüzde 13,9'u Fiat, yüzde 12,3'ü Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 7'si Peugeot, yüzde 6,9'u Opel, yüzde 5,1'i Hyundai, yüzde 4,2'si Citroen, yüzde 4,1'i Dacia, yüzde 4,1'i Ford, yüzde 4'ü Toyota, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2,9'u BMW, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,2'si Volvo, yüzde 1'i MG ve yüzde 4,8'i diğer markalardan oluştu.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 630 bin 136 otomobilin ise yüzde 36,5'i dizel, yüzde 34,4'ü LPG'li, yüzde 27,6'sı benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli, yüzde 0,2'si yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aylık rakamlar

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 83 artarak 863 bin 955 oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 24,9 azalışla 12 bin 55 olarak kaydedildi. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 otomobilden yüzde 66,8'i benzinli, yüzde 20,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 2,8'i elektrikli ve yüzde 1,7'si LPG'li olduğu belirlendi.