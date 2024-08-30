Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da 9. sırada Elektrikli otomobil pazarında Türkiye, bu yıl gerçekleştirdiği 41 bin 371 adet satışla Avrupa ülkeleri arasında 9. sırada yer aldı.

Haber Merkezi

Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda.

Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara ilgi göstermemeye başladı.

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,2 yükselerek 852 bin 51 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları temmuzda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,8 düşerek 102 bin 705'e geriledi.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA 9. SIRADA

Yılın ilk yedi ayının ardından Türkiye, toplam otomobil satışlarında Avrupa'da 6. sırada yer alıyor.

Söz konusu elektrikli otomobiller olduğunda ise Türkiye, Avrupa sıralamasında 9. sırada karşımıza çıkıyor.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde otomobil satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,43 artışla 536 bin 583 adet oldu.

Tam elektrikli otomobil satışı ise bu dönemde 41 bin 371 adet olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 158'lik bir artış anlamına geliyor.