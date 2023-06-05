Türkiye, Fransa'dan Sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu Citroen Türkiye, globalde satış sıralamasında Fransa'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

AA

2023 yılına hızlı bir giriş yapan Citroen, martta elde ettiği 5 bin 348 adetlik satış rakamıyla Türkiye'deki en yüksek aylık satış rakımına ulaşmıştı. Citroen, mayıstaki performansıyla aylık satış hacminde yeni bir rekora imza attı.

Mayıs ayında, 2022'nin aynı dönemine göre satışlarını yüzde 581 artıran marka, gerçekleştirdiği 8 bin 528 adetlik satışla önemli bir başarı yakaladı.

Türkiye ikinci sırada

Bu satış hacmi ile Citroen'in dünyadaki en fazla satış yapan ikinci ülkesi konumuna yükselen Türkiye pazarı, ilk 5 aylık dönemde de globalde ilk 5 ülke içine girme başarısını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Türkiye otomotiv pazarının mayısta, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyüdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: