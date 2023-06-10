Türkiye, mayısta Opel'in en büyük ikinci pazarı oldu Türkiye, mayıs ayında Opel’in en büyük ikinci pazarı konuma geldi.

AA

Mayıs ayında Türkiye’deki en yüksek aylık satış rakamına ulaşan Opel, gerçekleştirdiği 10 bin 671 adetlik satışla toplam pazarın yüzde 9,6’sına hakim olmayı başardı.

Daha önce 10 bin 185 adetle en yüksek satış hacmine Aralık 2013’te ulaşan Opel, yüksek performansıyla Türkiye’nin hem binek hem de toplam pazarda en fazla satış yapan ikinci markası olarak kayıtlar geçti.

Türkiye, Almanya'nın ardından ikinci sırada

Mayıs ayındaki bu yüksek performans, Türkiye’yi Almanya’nın ardından en fazla Opel satılan ülke konumuna yükseltti.

En büyük pay Corsa ve Mokka'nın

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Opel’in başarı grafiğini günden güne yükselttiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu başarıda en büyük katkı, segmentlerinin en iddialı modelleri olan Corsa ve Mokka’ya ait. Mayıs 2023’te Mokka, B-SUV segmentinde ilk sırada yerini alırken, Opel bu segmentin de lideri olarak öne çıktı.



Mokka, aynı zamanda mayıs ayında Türkiye’de en fazla satılan 3’üncü binek araç olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılı B-HB modelimiz Corsa ise mayıs ayında elde ettiği 2 bin 364 adetlik satışla segmentinde 2’nci sırada yer aldı ve yüzde 18,3’lük pazar payına ulaştı. Corsa, Türkiye’de binek araç pazarında 8’inci sırada yer alıyor.

Emre Özocak, Opel olarak elektrikli araç pazarında da öne çıktıklarını belirterek şunları söyledi: