Türkiye otomotiv üretimi pandemi öncesini yakaladı Türkiye’deki otomotiv ana sanayi şirketleri, yılın ilk dört aylık döneminde traktör dahil 499 bin 927 adetlik üretim gerçekleştirdi ve pandemi öncesi seviyelere çıktı.

AA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomotiv üretimi derin yara almıştı. Birçok marka geçici olarak fabrikaları kapatma kararı alırken, ülkemiz de bu durumdan oldukça etkilenmişti.

Türkiye’deki otomotiv ana sanayi şirketleri, yılın ilk dört aylık döneminde traktör dahil 499 bin 927 adetlik üretim gerçekleştirdi ve pandemi öncesi seviyelere yükseldi.

2023 verileri açıklandı

2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim 489 bin adet olarak gerçekleşmişti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 17 artarak 479 bin 330 adet, otomobil üretimi yüzde 29 artarak 295 bin 688 adede ulaştı.

İlk dört aylık dönemde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artış gösterdi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yıla paralel seyretti.

Ocak-mayıs döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti.