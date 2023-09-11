Türkiye SUV seviyor! Satışlar ikiye katlandı Türkiye'de otomobil pazarında yılın ilk sekiz ayındaki SUV satışları geçen yıla göre ikiye katlanırken, bu araçların toplamdan aldığı pay yüzde 50'ye yaklaştı.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne (ODMD) göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 pay ve 287 bin 343 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Ocak-Ağustos 2022'ye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,9'dan 27,3'e gerilerken, SUV'un payı yüzde 40,2'den yüzde 49,3'e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,8'den yüzde 21,1'e çıktı.

SUV satışları ikiye katlandı

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 97,85, sedan otomobil satışları yüzde 21 ve hatchback otomobil satışları da yüzde 72,87 artış kaydetti.