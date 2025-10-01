Abone ol: Google News

Türkiye yollarındaki Tesla sayısı 50 bini aştı

Tesla, resmi hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ilk aracını teslim etmesinin üzerinden üç yıldan kısa bir süre geçmesine rağmen ülkedeki Tesla sahibi sayısının 50 bini aştığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 10:49
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını açıkladı.

Şirketin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki Tesla sayısı 50 bini aştı.

BAŞARI ÜÇ YILDAN KISA SÜREDE GELDİ

Bu başarıyı daha da anlamlı kılan ise zamanlama oldu.

Tesla, "Türkiye’de artık 50 binden fazla Tesla sahibi bulunuyor. Bu sayıya ülkedeki ilk aracımızı teslim etmemizin üzerinden daha 3 yıl bile geçmeden ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bu hızlı büyüme, markanın Türkiye pazarındaki güçlü performansını ve elektrikli araçlara olan artan ilgiyi bir kez daha gösterdi.

Otomobil Haberleri