Türkiye yollarındaki Tesla sayısı 50 bini aştı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını açıkladı.

Şirketin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki Tesla sayısı 50 bini aştı.

BAŞARI ÜÇ YILDAN KISA SÜREDE GELDİ

Bu başarıyı daha da anlamlı kılan ise zamanlama oldu.

Tesla, "Türkiye’de artık 50 binden fazla Tesla sahibi bulunuyor. Bu sayıya ülkedeki ilk aracımızı teslim etmemizin üzerinden daha 3 yıl bile geçmeden ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bu hızlı büyüme, markanın Türkiye pazarındaki güçlü performansını ve elektrikli araçlara olan artan ilgiyi bir kez daha gösterdi.