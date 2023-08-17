Türkiye'de 750 bin TL altı sadece 2 araç kaldı: İşte en ucuz 10 otomobil Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 750 bin TL altında satılan sadece iki araç kaldı. Gelin Türkiye otomobil piyasasına daha yakından bakalım.

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2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.

Sıfır araçlar ağustosta da zamlandı

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ağustos ayında da devam ediyor. Bazı markalar fiyatları şimdiden artırırken, bazı markalar ise fiyatları henüz güncellemedi.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 750 bin TL altında satılan sadece iki araç kaldı. Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil ise şöyle:

Hyundai i10- 715 bin TL

Fiat Egea Sedan - 729 bin 900 TL

Fiat Egea Hatchback - 779 bin 900 TL

Kia Picanto - 790 bin TL

Fiat Panda - 792 bin 900 TL

Fiat Egea Cross - 802 bin 900 TL

Citroen C3 - 809 bin 900 TL

Renault Taliant - 813 bin TL

Renault Clio - 826 bin 900 TL

Seat Ibiza - 850 bin TL