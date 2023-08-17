Türkiye'de 750 bin TL altı sadece 2 araç kaldı: İşte en ucuz 10 otomobil

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.
Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.
Sıfır araçlar ağustosta da zamlandı
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ağustos ayında da devam ediyor. Bazı markalar fiyatları şimdiden artırırken, bazı markalar ise fiyatları henüz güncellemedi.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 750 bin TL altında satılan sadece iki araç kaldı. Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil ise şöyle:
Hyundai i10- 715 bin TL
Fiat Egea Sedan - 729 bin 900 TL
Fiat Egea Hatchback - 779 bin 900 TL
Kia Picanto - 790 bin TL
Fiat Panda - 792 bin 900 TL
Fiat Egea Cross - 802 bin 900 TL
Citroen C3 - 809 bin 900 TL
Renault Taliant - 813 bin TL
Renault Clio - 826 bin 900 TL
Seat Ibiza - 850 bin TL