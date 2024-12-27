Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı katlanarak artıyor

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Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'de şarj istasyonu ve soket sayıları da artmaya başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Kasım 2024 itibarıyla Türkiye'de 25 bin 96 adet şarj soketi bulunuyor.

ŞARJ SOKETİ SAYISI İKİYE KATLANDI

Geçen yılın kasım ayında 10 bin 701 olan şarj soketi sayısı, bu yılın kasım ayında 25 bin 96'ya yükseldi. Bu, bir yılda yüzde 134,5'lik bir artış anlamına geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI DA ARTIYOR

Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da hızla artıyor. Ekim ayında 155 bin 319 olan elektrikli araç sayısı, kasım sonunda 167 bin 519'a çıktı.

Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de 15 bin 327 adet AC şarj noktası (düşük hızlı şarj) ve 9 bin 769 adet DC şarj noktası (hızlı şarj) bulunuyor.

EPDK'nın raporu, Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonlarının hızla yaygınlaştığını gösteriyor.

Bu durum, elektrikli araç kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da artacağına işaret ediyor.