Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 5 kat arttı Ocak-Nisan döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre 5 kat artışla 7 bin 527 adet oldu.

İHA

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Altyapı, servis ve şarj endişelerinin günden güne giderilmesiyle elektrikli otomobil satışları da yükseldi.

2023 yılının ilk dört ayında, geçtiğimiz yıla oranla otomobil satışlarında yüzde 57,3'lük bir artış gözlemlendi. Bu dönemde toplam satış 333 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Satışların 252.bin 819 adedini otomobiller oluşturdu.

Son 4 ayda elektrikli otomobil satışları ise 7 bin 527 adet olarak kayıtlara geçti.

Satışlar 5 kat arttı

Elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışlarından aldığı pay ise yüzde 3'e yükseldi. Nisan ayında ise elektrikli araçların payı 2 bin 857 adetlik satışla yüzde 3,69'a çıktı.

ODMD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 442 arttı.

Elektrikli otomobil pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde 1.388 adet olmuştu.

Dev markaların Türkiye'ye ilgisi var

Yerli otomobil Togg'un yollara çıkmasıyla Türkiye'de elektrikli otomobile alışma süresinin kısalacağını düşünen küresel markaların iştahı kabardı.

Dünyada bilinirliği yüksek Tesla'dan sonra Çin merkezli firmalar da ‘Türkiye' hareketliliği yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki operasyonlarına start veren ve ilk araçlarını bu ay teslim etmeye hazırlanan Tesla'dan sonra Çinli otomobil üreticisi harekete geçti. Çin merkezli Leapmotor yeni elektrikli otomobili T03'ü Türkiye'de satışa sundu.