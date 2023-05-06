Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller 2023 yılının ilk 4 ayında ülkemizde en çok satılan 10 elektrikli otomobil modelini listeledik.

ensonhaber.com

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Altyapı, servis ve şarj endişelerinin günden güne giderilmesiyle elektrikli otomobil satışları da yükseldi.

2023 yılının ilk dört ayında, geçtiğimiz yıla oranla otomobil satışlarında yüzde 57,3'lük bir artış gözlemlendi.

Bu dönemde toplam satış 333 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Satışların 252.bin 819 adedini otomobiller oluşturdu.

Son 4 ayda elektrikli otomobil satışları ise 7 bin 527 adet olarak kayıtlara geçti.

En çok satılan 10 elektrikli otomobil

2023 yılında Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli model şöyle:

Renault ZOE - 926 adet

Volvo XC40 - 573 adet

Skywell ET5 - 312 adet

MG ZS EV - 301 adet

Seres 3 - 238 adet

Fiat 500e - 219 adet

Mercedes EQE - 219 adet

Opel Corsa-e - 201 adet

BMW iX - 199 adet

Audi e-tron - 190 adet