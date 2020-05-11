Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları

Bu yılın ocak-nisan döneminde, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları belli oldu. Buna göre; ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

EN ÇOK OTOMOBİL SATAN MARKALAR

Ocak-nisan döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault oldu. Bunu 14 bin 33 adetle Volkswagen ve 12 bin 781 adetle de Fiat izledi.

Nisan ayı satışlarının lideri Peugeot, ocak-nisan döneminde 10 bin 110 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 7 bin 92 araç satışıyla beşinci sırada kendine yer buldu.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA EN ÇOK SATAN MARKALAR

Hafif ticari araç kategorisine bakacak olursak, ocak-nisan döneminde 10 bin 444 adetle Ford 'un ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Fiat ise 6 bin 958 adetle ikinci ve Volkswagen 3 bin 441 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla 1.636 ve 1.284 adetle Peugeot ve Mercedes bulunuyor.

TOPLAM SATIŞLARDA FIAT LİDER

Bu yılın ocak-nisan dönemide binek ve hafif ticari araç toplamında ise 19 bin 739 adet satış gerçekleştiren Fiat, en çok satan otomobil markası olmayı başardı.

