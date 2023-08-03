Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında ve yılın ilk 7 ayında ülkemizde en çok satılan otomobilleri sizler için listeledik.

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Temmuz ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüme gösterdi.

2023 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.

7 aylık rakamlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet oldu.

Temmuzda en çok satan 10 marka

Fiat - 18.478

Volkswagen - 11.892

Ford - 11.656

Peugeot - 8.148

Renault - 7.520

Opel 7- .328

Dacia - 6.235

Chery- 5.030

Hyundai - 5.010

Citroen - 4.296

Temmuzda en çok satan 10 model

Fiat Egea Sedan - 6.595

Fiat Egea Cross - 4.517

Opel Mokka - 3.449

Peugeot 3008 - 2.838

Dacia Sandero Stepway - 2.775

Volkswagen T-ROC - 2.754

Volkswagen Polo - 2.364

Dacia Duster - 2.302

Peugeot 408 - 2.288

Renault Megane Sedan - 2.283

İlk 7 ayda en çok satan 10 marka

Fiat - 119.645

Renault - 166.225

Ford - 162.459

Volkswagen - 1 51.610

Peugeot - 149.040

Opel - 146.046

Citroen - 136.326

Hyundai - 132.833

Toyota - 128.066

Dacia - 127.660

İlk 7 ayda en çok satan 10 model

Fiat Egea Sedan - 55.496

Renault Clio - 32.344

Fiat Egea Cross - 24.085

Dacia Duster - 16.352

Renault Megane Sedan - 14.418

Toyota Corolla - 13.601

Opel Corsa - 13.496

Peugeot 3008 - 12.877

Hyundai i20 - 12.538

Volkswagen T-ROC - 11.641