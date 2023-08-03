Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu

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Temmuz ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115,4, otomobil pazarı yüzde 109,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 oranında büyüme gösterdi.
2023 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adet oldu.
Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.
7 aylık rakamlar
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68 artarak 152 bin 540 adet oldu.
Temmuzda en çok satan 10 marka
Fiat - 18.478
Volkswagen - 11.892
Ford - 11.656
Peugeot - 8.148
Renault - 7.520
Opel 7- .328
Dacia - 6.235
Chery- 5.030
Hyundai - 5.010
Citroen - 4.296
Temmuzda en çok satan 10 model
Fiat Egea Sedan - 6.595
Fiat Egea Cross - 4.517
Opel Mokka - 3.449
Peugeot 3008 - 2.838
Dacia Sandero Stepway - 2.775
Volkswagen T-ROC - 2.754
Volkswagen Polo - 2.364
Dacia Duster - 2.302
Peugeot 408 - 2.288
Renault Megane Sedan - 2.283
İlk 7 ayda en çok satan 10 marka
Fiat - 119.645
Renault - 166.225
Ford - 162.459
Volkswagen - 1 51.610
Peugeot - 149.040
Opel - 146.046
Citroen - 136.326
Hyundai - 132.833
Toyota - 128.066
Dacia - 127.660
İlk 7 ayda en çok satan 10 model
Fiat Egea Sedan - 55.496
Renault Clio - 32.344
Fiat Egea Cross - 24.085
Dacia Duster - 16.352
Renault Megane Sedan - 14.418
Toyota Corolla - 13.601
Opel Corsa - 13.496
Peugeot 3008 - 12.877
Hyundai i20 - 12.538
Volkswagen T-ROC - 11.641