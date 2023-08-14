Türkiye'de otomobil üretimi ilk 7 ayda yüzde 27 arttı Türkiye'de bu yılın ilk 7 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 27 artış gösterdi.

AA

Otomotiv Sanayii Derneği, ocak-temmuz dönemi verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, ocak-temmuz döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 870 bin 600, otomobil üretimi ise yüzde 27 artarak 550 bin 615 adede çıktı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 28, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 2 arttı.

Otomotiv ihracatı da arttı

Ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 artarak 586 bin 795 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 11 bin 872 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk yedi aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk 7 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 20,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı, euro bazında da yüzde 17 artarak 18,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 arttı.