Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil Yapılan son zamlardan sonra, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik.

Özel İçerik

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

2022’nin Ocak-Temmuz döneminde 2 bin 532 elektrikli araç satılmıştı. 2023 yılının aynı döneminde ise yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un da etkisiyle bu sayı yaklaşık yüzde 600 oranında artarak 17 bin 307’ye çıktı.

Biz de sizler için, ağustos ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik.

Dacia Spring - 969 bin TL

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor.

65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor.

0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor.

Leapmotor T03 - 995 bin TL

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 36 dakikada şarj oluyor.

Dört bir yanı sensörlerle donatılmış olan otomobil, 10 akıllı sürücü yardımı seçeneği sunuyor.

Hız sabitleme, mesafe takip, park yardımcısı gibi aktif sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özelliklerin tümü Leapmotor T03'te yer alıyor.

MG 4 Electric - 1 milyon 209 bin TL

Otomobilin giriş seviyesinde yer alan Comfort versiyonda 125 kW maksimum güç sunulurken Luxury'de bu değer 150 kW olarak karşımıza çıkıyor. Azami tork değeri ise 250 Nm olarak iki versiyonda da sabit.

Comfort versiyonda 17 kWsa/100 km ve Luxury'de 16,6 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan MG4'ün üst versiyonu 140 kW DC hızlı şarj desteği ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sunuyor.

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 226 bin 900 TL

Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

Togg T10X - 1 milyon 227 bin 500 TL

Togg T10X modelinin 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Elektrikli otomobilin 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak belirlendi.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan otomobil, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor.

Fiat 500e - 1 milyon 337 bin 900 TL

Sınıfının en teknolojk otomobillerinden olan 500e, yüzde 100 elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştirerek zirveye taşıyor.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Renault Zoe - 1 milyon 348 bin 900 TL

Mini Cooper SE - 1 milyon 418 bin TL

135 kW motor gücünün yer aldığı modelde 234 kilometreye varan sürüş menzili mevcut.

150 km/s maksimum hıza erişebilen Mini Cooper SE, 0-100 km/s hıza 7,3 saniyede ulaşabiliyor.

Citroen e-C4 - 1 milyon 428 bin 900 TL

e-C4 ve e-C4 X, ortalama WLTP döngüsüne göre 400 km değerinin üzerine çıkan menzilini yeni bir elektrik motorun desteğiyle sağlıyor.

Yeni elektrikli güç-aktarma sistemlerinin motoru ve bataryası, daha verimli olacak ve önemli teknolojik gelişmelerden yararlanacak şekilde tasarlandı.

Ayrıca e-C4 ve e-C4 X, 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. Günlük kullanıma uygun e-C4 ve e-C4 X, farklı seyahat alışkanlıklarını karşılayan ve ulaşılabilir bir elektrikli ulaşım çözümü sunuyor.

Opel Mokka Elektrik - 1 milyon 493 bin 900 TL

Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine 30 dakikada şarj etme imkanı tanıyor.

Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

BONUS: Citroen Ami - 369 bin TL

Citroen Ami, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ve ilginç tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Yüzde 100 elektrikli bir yapıya sahip olan model, 45km/s hıza ulaşabiliyor. 0-45 km/s hızlanma ise 10 saniyede elde ediliyor.