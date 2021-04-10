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- Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 09:49
Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.
Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken,100 bin liranın altında sıfır otomobil yok.
150 BİNİN ALTINDA TEK MODEL VAR
Ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kalmıştı. Nisan ayı itibarıyla ise 150 binin altında yalnızca tek bir model kaldı.
Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.
CITROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 160 bin TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 300 bin 500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 197 bin 500 TL
DACIA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160 bin TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 186 bin 900 TL
DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model - 183 bin 100 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model - 196 bin TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 142 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 162 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 198 bin 900 TL
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 166 bin 900 TL
FIAT PANDA URBAN 1.270 HP: 155 bin 900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 199 bin 900 TL
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT - 228 bin 100 TL
FORD
Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 550 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 220 bin 800 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 277 bin 600 TL
Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 231 bin TL
HONDA
Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 294 bin 500 TL
HYUNDAI
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 153 bin 450 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 168 bin 550 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 ileri DCT (Benzinli): 231 bin TL
Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 281 bin TL
KIA
YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 165 bin 900 TL
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 156 bin 520 TL
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 193 bin 200 TL
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 182 bin 900 TL
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 231 bin 600 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 182 bin 800 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model - 170 bin TL
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 287 bin 650 TL
NISSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 190 bin TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 229 bin 900 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 172 bin 900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP: 279 bin 500 TL
Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential: 219 bin 900 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 179 bin 900 TL
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 280 bin TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT - 279 bin TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 165 bin 900 TL
Megane Sedan Joy 1 TCe 115 bg: 209 bin 900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 166 bin TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 231 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL
SKODA
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 194 bin 400 TL
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 219 bin 900 TL
KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 231 bin 200 TL
SUZUKI
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: 284 bin 900 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision: 203 bin 600 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 228 bin 750 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 194 bin 50 TL
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 2020 model - 226 bin 900 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 197 bin 400 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 231 bin 300 TL
Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.