Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.

Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken,100 bin liranın altında sıfır otomobil yok.

150 BİNİN ALTINDA TEK MODEL VAR

Ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kalmıştı. Nisan ayı itibarıyla ise 150 binin altında yalnızca tek bir model kaldı.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 160 bin TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 300 bin 500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 197 bin 500 TL

DACIA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160 bin TL

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 186 bin 900 TL

DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model - 183 bin 100 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model - 196 bin TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 142 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 162 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 198 bin 900 TL

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 166 bin 900 TL



FIAT PANDA URBAN 1.270 HP: 155 bin 900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 199 bin 900 TL

500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT - 228 bin 100 TL



FORD

Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 550 TL

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 220 bin 800 TL

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 277 bin 600 TL

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 231 bin TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 294 bin 500 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 153 bin 450 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 168 bin 550 TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 ileri DCT (Benzinli): 231 bin TL

Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 281 bin TL

KIA YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 165 bin 900 TL YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 156 bin 520 TL CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 193 bin 200 TL YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 182 bin 900 TL Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 231 bin 600 TL MITSUBISHI Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 182 bin 800 TL Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model - 170 bin TL Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 287 bin 650 TL NISSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 190 bin TL Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 229 bin 900 TL OPEL Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 172 bin 900 TL ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP: 279 bin 500 TL Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential: 219 bin 900 TL PEUGEOT Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 179 bin 900 TL Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 280 bin TL Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT - 279 bin TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 165 bin 900 TL

Megane Sedan Joy 1 TCe 115 bg: 209 bin 900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 166 bin TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 231 bin TL



ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL

SKODA

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 194 bin 400 TL

Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 219 bin 900 TL

KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 231 bin 200 TL

SUZUKI

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: 284 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision: 203 bin 600 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 228 bin 750 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 194 bin 50 TL

YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 2020 model - 226 bin 900 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 197 bin 400 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 231 bin 300 TL

Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.