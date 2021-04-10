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    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi

    Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 09:49
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    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi

    Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.

    Şu anda ülkemizde satılan bazı sıfır otomobillerin üretiminde çip tedarik sorunları yaşanırken,100 bin liranın altında sıfır otomobil yok.

    150 BİNİN ALTINDA TEK MODEL VAR

    Ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kalmıştı. Nisan ayı itibarıyla ise 150 binin altında yalnızca tek bir model kaldı.

    Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

    Türkiye de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi #1

    CITROEN

    YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 160 bin TL

    C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 300 bin 500 TL

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 197 bin 500 TL

    dacia

    DACIA

    Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160 bin TL

    Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 186 bin 900 TL

    DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model - 183 bin 100 TL

    Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model - 196 bin TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 142 bin 900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 162 bin 900 TL

    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 198 bin 900 TL

    Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 166 bin 900 TL

    FIAT PANDA URBAN 1.270 HP: 155 bin 900 TL

    500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 199 bin 900 TL

    500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT - 228 bin 100 TL

    FORD

    Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 203 bin 550 TL

    Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 220 bin 800 TL

    Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 277 bin 600 TL

    Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 231 bin TL

    honda civic

    HONDA

    Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 294 bin 500 TL

    HYUNDAI

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 153 bin 450 TL

    Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 168 bin 550 TL

    Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 ileri DCT (Benzinli): 231 bin TL

    Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 281 bin TL

    KIA

    YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 165 bin 900 TL

    YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 156 bin 520 TL

    CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 193 bin 200 TL

    YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel- Benzin - Cool: 182 bin 900 TL

    Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 231 bin 600 TL

    kia

    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 182 bin 800 TL

    Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model - 170 bin TL

    Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 287 bin 650 TL

    NISSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 190 bin TL

    Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 229 bin 900 TL

    OPEL

    Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 172 bin 900 TL

    ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP:  279 bin 500 TL

    Yeni CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential: 219 bin 900 TL

    PEUGEOT

    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 179 bin 900 TL

    Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 280 bin TL

    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT - 279 bin TL

    PEUGEOT

    RENAULT

    Yeni Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 165 bin 900 TL

    Megane Sedan Joy 1 TCe 115 bg: 209 bin 900 TL

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 166 bin TL

    YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 231 bin TL

    ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL

    SKODA

    Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 194 bin 400 TL

    Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 219 bin 900 TL

    KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium:  231 bin 200 TL

    SUZUKI

    Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: 284 bin 900 TL

    suzuki

    TOYOTA

    Yeni Corolla 1.6 Vision: 203 bin 600 TL

    Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 228 bin 750 TL

    Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 194 bin 50 TL

    YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT  - 2020 model - 226 bin 900 TL

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 197 bin 400 TL

    Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 231 bin 300 TL

    Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.

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