Türkiye'de üretilecek makyajlı Hyundai i20'den yeni görüntüler geldi Makyajlı Hyundai i20, iç ve dış tasarımında yapılan ufak kozmetik dokunuşlar ile birlikte bu yıl bitmeden satışa sunulacak.

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Yakın zamanda güncellenen tasarımıyla yollara çıkacak makyajlı Hyundai i20'nin fotoğrafları paylaşıldı.

2023'ün ikinci yarısında satışa çıkması beklenen makyajlı i20, orijinal versiyondan küçük detaylar dışında pek de farklı görünmüyor.

Aracın ön kısmına baktığımızda, sadece panjur ile sis lambalarının olduğu yerlerde ufak değişimler yaşandığını görüyoruz.

Hyundai i20, standart 4,2 inç LCD ekran, USB type-C, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve Over-the-Air (OTA) harita güncellemeleri ile donatılıyor.

Makyajlı model, isteğe bağlı olarak 10,25 inç gösterge, 10,25 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en gelişmiş Bluelink telematik güncellemesini de sunuyor.

Arka Çapraz Trafik Asistanı (RCCA), arkadaki ve yandaki araçlarla olası çarpışma riski algıladığında park yerinden geri geri çıkarken otomatik fren uyguluyor.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), sağ veya sol şeritte bir araç algılandığında dikiz aynalarında beliren görsel uyarıları kullanıyor.

Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ise otoyollardaki virajları veya düzlükleri tahmin etmek için aracın navigasyon sistemini kullanıyor ve daha güvenli sürüş için hızı ayarlıyor.

Üretim 3. çeyrekte başlıyor

Yeni i20'nin üretimine 2023'ün üçüncü çeyreğinde Hyundai'nin İzmit’teki fabrikasında başlanacak ve daha sonra Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı olarak satışa sunulacak.