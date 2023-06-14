Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk 5 ayında yüzde 20 arttı Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk 5 ayında yüzde 20 artarak 616 bin 342 adet olarak gerçekleşti.

AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayınladı..

Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 616 bin 342 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise ise yüzde 30 artarak 386 bin 427 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 642 bin 82 adedi buldu.

Otomotiv ihracatı da arttı

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 415 bin 276 adet olarak kayıtlara geçti..

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 8 bin 590 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk beş aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.