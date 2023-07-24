Türkiye'ye Çinli otomobil akını! Voyah Free satışa çıktı Kendini premium segmentte konumlandıran Çinli Voyah, ön siparişe açılan Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen Avrupa'ya gelmişti.

Şimdi de kendini premium segmentte konumlandıran Çinli Voyah, ön siparişe açılan Free modeliyle Türkiye pazarına girdi.

Voyah Free Türkiye fiyatı

Voyah, Türkiye’ye 5 metre uzunluğundaki elektrikli SUV modeli Free ile gelecek. Araç 4 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatla ön siparişe açıldı.

Bu rakamla Voyah Free, ülkemizde satılan en pahalı Çinli otomobil oldu.

İlk teslimatlar eylül ayında gerçekleşecek şekilde planlanıyor. Otomobillerin 8 yıl batarya garantisi de mevcut.

Teknik detaylar

Voyah Free, 2 elektrikli motoruyla 360 kW (488 HP) sistem gücü ve 720 Nm maksimum tork üretebiliyor.

Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 2,5 tona yaklaşan ağırlığına rağmen 4.4 saniye sürüyor. Voyah Free, WLTP kriterlerinde 500 km’ye kadar menzil sunuyor.

Çin pazarında 2021 yılının son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin dışında ilk kez Norveç’e gönderildi. Otomobil, Çin ve Norveç’in ardından Türkiye’de de satılacak.