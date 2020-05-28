Ülkemizde en çok satan ikinci el otomobiller

Ülkemizde en çok satan ikinci el otomobiller

İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinn ikinci el araç pazarılarında da oldukça sert düşüşler gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizde nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satan ikinci el modelleri sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de Cardata, Türkiye ikinci el piyasasında toplamda en çok satılan araçları sıraladı.

YERLİ ÜRETİMLER ÜST SIRADA

Yerli üretim modellerin üst sıralarda yer aldığı güncel listenin zirvesinde, 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet yer aldı.

Bu modeli, 2016 model Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI, Türkiye’de en çok satan üçüncü ikinci el araç modeli oldu

EN ÇOK PAZAR PAYINA SAHİP MARKA RENAULT OLDU

Cardata, kapsamlı ikinci el analizinde Türkiye’de satılan markaların ikinci el pazar paylarını da açıkladı.

Ocak-nisan dönemini kapsayan verilere göre, Renault yüzde 15 pazar payıyla ikinci elde en çok pazar payı bulunan marka oldu.

Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken, Ford yüzde 11’lik ikinci el pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu markaları, ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota markaları izledi.

İkinci el pazarının araç yaşı dağılımıyla ilgili bilgiler de veren Cardata’ya göre, ocak-nisan itibariyla, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39’unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu.

Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8’ini kapsadı.

EN ÇOK SATAN 20 İKİNCİ EL OTOMOBİL

Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 (Easy)

Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 (Easy)

Renault Symbol 1.5 DCI 2016 (Joy)

Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 (Pop)

Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 (Comfortline)

Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 (Comfortline)

Renault Megane 1.5 DCI 2017 (Touch)

Fiat Egea 1.4 Fire 2019 (Easy)

Renault Clio 1.5 DCI 2016 (Joy)

Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 (Comfortline)

Ford Focus 1.6 TDCI 2015 (Trend X)

Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch 110 HP)

Renault Symbol 1.5 DCI 2017 (Joy)

Ford Focus 1.6 TDCI 2016 (Trend X)

Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 (AMG)

Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch (90 HP)

Peugeot 301 1.6 HDI 2017 (Active)

Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Icon)

Peugeot 301 1.6 HDI 2016 (Active)

Ford Focus 1.6 TDCI 2017 (Trend X)