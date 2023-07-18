Üretimin artmasıyla elektrikli araç fiyatları düşmeye başladı Ford, Tesla ve diğer otomobil üreticileri, elektrikle çalışan modellerdeki arzın talebi aşmasıyla birlikte, alıcıları cezbetmek için fiyatları düşürmek zorunda kalıyor.

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Son birkaç yıldır yeterli batarya ve diğer parçaları bulmak için mücadele eden otomobil üreticileri, nihayet çok sayıda elektrikli araba ve kamyon üretmeye başlıyor.

Bu yıl showroomlara 30'dan fazla yeni model gelecek. Şimdi üreticilerin ihtiyaç duydukları şey daha fazla müşteri.

Elektrikli araç satışları yükselse de montaj hatlarından çıkan araç sayısına ayak uyduracak kadar hızlı artmıyor ve satılmayan araçlar stoklarda birikmeye başlıyor.

Bir pazar araştırma şirketi olan Cox Automotive'e göre, 90 binden fazla pille çalışan araba ve kamyon bayilerde bekliyor ve bu geçen seneye göre 4 kat fazla.

Dengesiz arz-talep, fiyatları düşürüyor

Bu dengesiz arz ve talep karşısında otomobil üreticileri fiyatları düşürüyor ve daha fazla teşvik sunuyor.

Pazartesi günü Ford Motor, F-150 Lightning elektrikli kamyonetinin fiyatlarını 6 bin dolar düşürdü.

Bu hamleler, elektrikli otomobillerin baskın satıcısı Tesla'nın birkaç tur fiyat indirimini takip ediyor. Tesla'nın fiyat indirimleri daha önce Ford'un Mustang Mach-E elektrikli spor hizmet aracının fiyatlarını düşürmesine neden oldu, ancak bu Mach-E envanterini satışlarla aynı hizaya getirmedi.

Haziran sonunda, Ford bayilerinin stoklarında bu modelden 16.400 adet vardı; bu, yılın ilk altı ayında sattıklarından yaklaşık 2.000 fazlaydı.

Pek çok tüketici elektrikli araçlara ilgi gösterse de genellikle bir satın alma işlemi gerçekleştirmeye hazır değildir.

Pek çok insan, elektrikli arabaların yüksek fiyatları nedeniyle satışları erteledi ve bunların benzinli modellerden daha pahalı olmamasını bekliyor.

Şarj kaygısı da var

Diğer müşteriler ise bu arabaların ve kamyonların tam şarjla ne kadar uzağa gidebileceği konusunda endişeleniyor.

Şu anda mevcut olan birçok modelin, yaklaşık 400 kilometre yol gittikten sonra yeniden şarj edilmesi gerekiyor. Şarj istasyonlarının bulunması ve araçların şarj edilmesinin ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik bazı insanların satın alma heveslerini kırıyor.

Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Porsche ve Lucid Motors gibi birçok seçeneğe sahip pazarın bir bölümü olan yüksek fiyatlı lüks modeller için satışlar yavaşladı. Bu arabaların çoğu 75.000 ila 160.000 dolar arasında değişiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın sorumlusu olan Timar Guell, elektrikli otomobillerin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da ucuzlayacağını söyledi.

Paris merkezli kuruluş, elektrikli otomobil satışlarının bu yıl küresel olarak yüzde 35 artarak 14 milyona ulaşmasını ve 2020'de sadece yüzde 4 olan elektrikli araç pazar payının yüzde 18'e yükselmesini bekliyor.

Rekabete ve artan arz ile birlikte düşen fiyatları, ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası’nın da etkileyeceği söyleniyor.

Bu yasanın bir parçası olan sübvansiyonlar, elektrikli araç üretim maliyetini 9 bin dolar kadar azaltabilir.