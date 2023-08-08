Uzmanlar uyarıyor! Sıfır otomobil aldım derken dolandırılmayın Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde ikinci ele düşen sıfır araçlar, stoklandıkları alanlardan ortaya çıkarılıp satışa sunulmaya başlandı.

Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında stoklardaki binlerce sıfır otomobil, sahipleri tarafından zarar etme endişesiyle piyasaya sürüldü.

Ancak 3-6 ay, hatta 1 yıl boyunca stoklanıp bekletilen otomobilleri alacak tüketicilerin oldukça dikkat etmesi gerekiyor.

Yüksek fiyatlara alıcı bulamayan ve ikinci ele düşen sıfır kilometre araçların sayısının on binleri bulabileceğine dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, alıcıları uyaran açıklamalarda bulundu.

Araçlar hasarlı olabilir

Araçların hasarlı olabileceğine dikkat çeken Emre, şu ifadeleri kullandı:

'Bu araçlar hangi şartlar altında, nerede, nasıl saklandı, tüketici olarak bilmiyoruz. Çekici ile stok yapılan bölgeye götürülürken çekiciden düşmüş olabilir, herhangi bir cisme çarpmış olabilir, çekildiği otoparkta dolu hasarı görmüş olabilir veya park halinde çarpmaya maruz kalmış olabilir. Hatta bayi veya satıcı kişi tarafından ekstra aksesuar eklenirken kapılar sökülüp takılmış veya belirli yerlerde yeniden boya-tadilat yapılmış olabilir.



4 kapı sök-tak en az ortalama 100 bin TL değer kaybı anlamına geliyor. Ekspertize gelen ve sıfır kilometre diye tabir edilen araçlarda boyalı-değişen parçaya rastlıyoruz, geçtiğimiz yıllarda sıfır olarak gelen 1500 araçtan ortalama 100’ü boyalı çıkmıştı.



Tüketiciler sıfır araç satın aldım derken dolandırılmasın, mutlaka kurumsal bir ekspertizde işleme tabii tutsun.

Bayilerden gerçek ve tüzel kişilerin eline geçen ve yüksek fiyatla satışla kar elde etme amacıyla satın alınan sıfır otomobillerin fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sözlerini şöyle tamamladı: