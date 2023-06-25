Uzun yola çıkacaklar dikkat! Lastikleri mutlaka kontrol edin Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, uzun yola çıkacak sürücüler için çeşitli uyarılar yaptı.

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Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkacak sürücüler için lastikler hayati öneme sahip. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, uzun yola çıkacak sürücüler için lastik bakımına değindi.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Alınacak önlemler neler

Kurt, güvenli bir sürüş için lastiklerin durumunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin.



Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın.

Lastiklerin ömrünü pek çok farklı dinamiğin etkilediğini bildiren Kurt, sözlerine şöyle devam etti: